Газзаев высказался на тему судейства в матчах "Спартака"

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Газзаев высказался на тему судейства в матчах "Спартака"

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, что думает о судействе на матчах "Спартака".

"Обычно, когда команда проигрывает, всегда пытаются найти причину, и главная из них - судья. Ошибаются ли арбитры? Да! Но заговора быть не может, это исключено. Судейский корпус сейчас возглавляет иностранец, который пришел со стороны, он не ангажирован и не имеет симпатий или антипатий. При этом очевидные грубые ошибки из-за недостаточно профессиональной работы могут быть - и за них судей нужно строго наказывать и отстранять", - цитирует "Спорт-Экспресс" Газзаева.

По итогам минувшего сезона РПЛ "Спартак" занял 7 место в турнирной таблице. Это худший результат с 2008 года. 

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