Газзаев высказался о критике в адрес Черчесова
Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев встал на защиту наставника сборной России Станислава Черчесова.
"Претензии тренера к игрокам - это нормальная ситуация в футболе. В то же время никто не отменял известного правила: выигрывает команда, проигрывает тренер. И это должен учитывать любой профессиональный тренер. Однако нет в мире ни одного тренера, даже из числа самых выдающихся, которые не проходили бы через тяжёлые, крупные поражения. Нужно извлекать из неудач уроки и двигаться дальше. Это тоже часть работы.
Вместо того, чтобы обвинять сейчас друг друга, в трудные моменты надо сплотиться. Удивляют и возмущают непонятно откуда взявшиеся разговоры про отставку Черчесова. Это полнейшие глупости, выдуманные недалёкими людьми. Черчесов показал хорошие результаты на ЧМ-2018 и в отборе на Евро-2020 и, несомненно, должен работать дальше.
И ещё один показательный момент. Когда сборная Германии была разгромлена Испанией со счётом 0:6, немецкие СМИ тоже критиковали главного тренера Йоахима Лёва, но при этом отмечали, что для возвращения сборной на былые позиции необходимо не тренера менять, а в очередной раз пересмотреть подход к развитию футбола в Германии. Модернизировать его, внести коррективы, чтобы немецкая система подготовки футболистов вновь стала прогрессивной и превосходила другие страны. Ведь только обладая футболистами соответствующего уровня, можно получить положительный результат.
Вот и поражение от Сербии действительно важный звоночек и повод поговорить не о главном тренере, а о развитии футбола в России и о необходимости проведения масштабных реформ. В противном же случае мы вообще забудем, что такое победы на европейской арене", - считает Газзаев.
Напомним, что российская сборная не может выиграть уже в шести матчах подряд. Что касается клубов РПЛ, то в еврокубках они не знают побед во всех 16 играх текущего сезона.
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