Газзаев высказался о решении "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле

Бывший тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал решение "Спартака" не выкупать полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.

"Для меня это ожидаемое разочарование. Когда-то Шюррле был большим футболистом, это факт. Но когда от него отказались все немецкие клубы - это был тревожный звоночек. А "Спартак" рискнул, взял.

Но Шюррле блеснул от силы в нескольких таймах. Все время то ли лечился, то ли просто по каким-то причинам отсутствовал. В итоге это не было усилением для «Спартака».

По техническому оснащению видно, что это игрок, но пользы от него не было. На сегодняшний момент он был объективно слабее других футболистов из группы атаки «Спартака».

Поэтому решение освободить данного игрока из команды, на мой взгляд, абсолютно правильное. Причем оно явно совместное - принято не только руководством клуба, но и главным тренером", - сказал Газзаев.

В составе "Спартака" немец забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

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