Газзаев высказался о соперничестве "Спартака" и "Зенита"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Экс-тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев дал оценку выступлениям "Спартака" в этом сезоне.
"У меня двоякое восприятие результатов "Спартака". Попадание в Лигу чемпионов – это достойно. Но, на мой взгляд, по составу красно-белые абсолютно ни в чем не уступают "Зениту".
Это единственный клуб, который объективно мог составить сине-бело-голубым конкуренцию в борьбе за золото. Но – не получилось.
У команды регулярно чувствовались нестабильность и перепады в игре, и отсюда потеря "золотых" очков.
Поэтому полного удовлетворения в самом "Спартаке" нет. Речь именно про качество футбола, а не про занятую строчку в таблице", – заявил Газзаев.
Напомним, что "Спартак" занял вторую строчку в чемпионате России-2020/21, отстав от "Зенита" на 8 очков.
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