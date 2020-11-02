Газзаев высказался о судействе в еврокубках и РПЛ
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, что думает о судействе в РПЛ и еврокубках.
"Еврокубки - это битва за национальный престиж. Кроме того, это большой футбольный рынок, где люди обязаны проявить свои лучшие качества, показать высокое мастерство и перспективу на глазах у всей Европы. В этой связи, футболисты должны, образно выражаясь, выпрыгивать из трусов, чтобы обеспечить результат.
На игроках и тренерах лежит огромная ответственность, они обязаны всеми силами готовиться к таким матчам, а не жаловаться, что у нас, мол, игра через два дня на третий или через три на четвертый. Поэтому надо не отговорки искать, а проявлять себя наилучшим образом и быть готовыми к таким матчам.
Отдельный вопрос - непривычное судейство в Европе. Наши рефери во многих встречах на внутренней арене своими свистками по делу и без дела тормозят игру, сбивают темп, не дают вести единоборства.
Арбитры должны приучить команды вести борьбу, нужен конкретный заказ Премьер-лиги на манеру судейства. Но вместо этого наши клубы оказываются в непривычной ситуации, когда в Европе темп совсем другой", - цитирует Газзаева "СЭ".
Лидером чемпионата России является ЦСКА
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