Газзаев высказался о воссоединении братьев Березуцких в ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал воссоединение братьев Березуцких в тренерском штабе армейцев.

"Братья на то и братья, чтобы дать действительно хороший результат. На сегодняшний день Алексей и Василий как одно целое. Будем надеяться, что Василий привнесет в команду что-то свое, чтобы ЦСКА выступил более успешно и поборолся за самые высокие места.

Алексей Березуцкий первую половину чемпионата провел очень неплохо для молодого тренера. Думаю, так как они близнецы, Василий привнесет гармонию, ребята станут дополнять друг друга, чтобы ЦСКА закончил этот сезон в зоне Лиги чемпионов.

Возможно, в первой части чемпионата Алексею не хватило именно Василия, хотя, повторюсь, провел он ее достаточно неплохо, а сейчас станет еще увереннее: брат рядом, в любой ситуации подставит плечо, возьмет часть ответственности.

На бровке теперь будет два человека, но одно лицо. Журналисты могут и не понять, кто перед ними на пресс-конференции сидит. Будем надеяться на их успех!", – сказал Газзаев.

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