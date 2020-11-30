Газзаев высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
Экс-тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал, что думает о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.
"Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос - лимит на легионеров нужно убрать. И российские игроки, и легионеры должны конкурировать друг с другом. Место в стартовом составе должны получать не по льготному положению, а по спортивному принципу.
В 2005 и 2008 годах лимита вообще не было. ЦСКА и "Зенит" выиграли Кубок УЕФА, сборная России стала призером на Евро. Должна быть естественная конкуренция, а не так, что по регламенту обязательно в стартовом составе должны играть российские футболисты.
Для того, чтобы сегодня качественно изменить уровень футбола, необходимы глобальные реформы всего российского футбола. Если система не работает, то обязательно проводить реформы глобального масштаба, о которых я неоднократно высказывался. Их надо рассматривать.
Из года в год на международной арене, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы мы наступаем на одни и те же грабли. А уровень нашего футбола оценивается по выступлению команд в еврокубках и по выступлению национальной сборной.
Хотелось бы, чтобы наши молодые и начинающие тренеры составляли конкуренцию, добивались успехов не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене. Конкуренция должна быть везде - и среди тренерского цеха, и среди игроков.
Но выбор тренера - прерогатива работодателей, руководителей клубов. Если иностранные тренеры, как, например, Дик Адвокат, приносят пользу и развитие нашему футболу, то почему бы и нет", - цитирует Газзаева "СЭ".
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сказал, что из-за неудачных выступлений российских клубов в еврокубках возникла необходимость задуматься о формате лимита на легионеров в чемпионате России.
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