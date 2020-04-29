Газзаев высказался о возможном уходе Семина из "Локомотива"

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Газзаев высказался о возможном уходе Семина из "Локомотива"

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал возможный уход главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.

Ранее в СМИ писали, что российского специалиста может заменить серб Марко Николич.

"С удивлением читаю, как некоторые представители бывшей Югославии в российской прессе с удовольствием превозносят некого Николича так, как будто он уже тренер "Локомотива". Считаю, это предельно некорректно по отношению к Юрию Семину, который и де-юре, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат. В случае досрочного завершения чемпионата (а к этому, похоже, все идет) "Локомотив" попадает напрямую в Лигу чемпионов - какие еще нужны доказательства успешной работы тренера?" - цитирует Газзаева "Спорт Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. "Железнодорожники" за 22 тура РПЛ набрали 41 балл и расположились на 2 месте.

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