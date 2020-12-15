Газзаев высказался о возможном увольнении Гончаренко из ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможном увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского клуба.
"Ничего я не думаю на этот счет. Человек еще не умер, а вы его уже хороните. Нельзя этого делать, уважаемые журналисты. Вы хотите добить человека? Человек еще не закончил сезон, а журналисты уже наперегонки его хоронят. Но есть же человеческие отношения. Он и игроки же все это читают, а завтра серьезный матч чемпионата с "Ростовом". Разве это правильно? Человек четыре года работал, получалось, не получалось — это второй вопрос. Надо по-человечески относиться. Закончится сезон, думаю, руководство сядет и обсудит этот вопрос", - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что Гончаренко будет уволен после 19-го тура чемпионата России с "Ростовом" (17 декабря). Временно исполняющим обязанности "армейцев" станет Василий Березуцкий. В перспективе руководство ЦСКА намерено назначить иностранного специалиста.
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