Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона
Экс-главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что чемпионат России необходимо досрочно завершить.
"Есть слишком много вопросов без ответов. Когда команды смогут полноценно тренироваться? Когда и как смогут вернуться в Россию легионеры, если воздушное пространство перекрыто, а им надо будет отсидеть двухнедельный карантин? А самое главное, как гарантировать безопасность участников соревнований?
Понимаю, что решение о досрочном завершении будет болезненным. Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир, но ситуация развивалась стремительно, и сейчас нет ничего важнее здоровья людей.
Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины.
Потому что там ставят безопасность превыше всего. Точно так же поступила Голландия. Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему, начав его в июле или в начале августа, когда пандемия, надеюсь, сойдет на нет", - сказал Газзаев.
Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Ожидается, что сезон может быть возобновлен 21 или 28 июня.
По последним данным, в России Covid-19 заражены около 100 тысяч человек.
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Главные новости дня: 28 апреля
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