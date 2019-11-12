Газзаев высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

Теги игорь акинфеевроссиявалерий газзаевцска москва

Газзаев высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

Известный российский тренер Валерий Газзаев поддерживает возможное возвращение в состав национальной сборной вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Думаю, это исключительно позиция Игоря. Он столько сделал для российского футбола, поэтому он сам вправе принимать решение. Если Акинфеев примет решение о возвращении в сборную, то я буду только рад", - сказал Газзаев.

33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

Сегодня стало известно, что наставник национальной команды Станислав Черчесов уговаривал капитана армейцев возобновить международную карьеру, но тот пока отказывается.

Не пропустите: Черчесов: "Раньше дети кричали во дворе, что они Роналду или Месси. Теперь - что они Головин и Дзюба". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду

В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов