Газзаев высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

Известный российский тренер Валерий Газзаев поддерживает возможное возвращение в состав национальной сборной вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Думаю, это исключительно позиция Игоря. Он столько сделал для российского футбола, поэтому он сам вправе принимать решение. Если Акинфеев примет решение о возвращении в сборную, то я буду только рад", - сказал Газзаев.

33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

Сегодня стало известно, что наставник национальной команды Станислав Черчесов уговаривал капитана армейцев возобновить международную карьеру, но тот пока отказывается.

Не пропустите: Черчесов: "Раньше дети кричали во дворе, что они Роналду или Месси. Теперь - что они Головин и Дзюба". | http://soccernews.ru