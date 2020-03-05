Газзаев высказался об отказе Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА

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Газзаев высказался об отказе Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА

Известный российский тренер Валерий Газзаев дал оценку инциденту с участием Виктора Гончаренко и Доменико Тедеско.

Напомним, что после финального свистка в матче 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА немец побежал к коллеге, чтобы пожать ему руку, однако белорус отмахнулся и ушёл в подтрибунное помещение.

"Можно понять психологическое состояние Гончаренко. Всегда обидно проигрывать в дерби. Где-то, видимо, захлестнули эмоции. Так что не стал бы строго его судить. Но пожимать руку тренеру соперников - это профессиональная обязанность, футбольная этика. Так что, несмотря на настроение и итоговый счёт, считаю, нужно было ответить рукопожатием", - сказал Газзаев.

"Спартак" одолел ЦСКА в овертаймах, играя при этом в меньшинстве. В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом".

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