Газзаев высказался об отстранении России от участия в крупных международных соревнований

Депутат Госдумы и бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал санкции ВАДА в отношении российских спортсменов.

"Я никак не ожидал столь жесткого и шокирующего решения WADA по отношению к такой великой спортивной державе! Такого никогда не было в истории Олимпийского движения.

Почему тогда не проверяют остальные национальные федерации - США, Норвегию, Великобританию?!

Судя по тем решениям, которые сейчас приняли, я уже ничему не удивлюсь... Знаю, что ФИФА проведет отдельное заседание. Посмотрим... Подчеркиваю, нам надо бороться!" - заявил Газзаев.

Ранее несколько европейских СМИ сообщили, что отстранение России включает футбольный ЧМ-2022.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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