Газзаев выступил за расширение РФПЛ

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Газзаев выступил за расширение РФПЛ

Известный российский тренер Валерий Газзаев выступил за увеличение числа участников РФПЛ.

"Предложение касается расширения Премьер-лиги с 16 до 18 либо даже до 20 клубов. Мы считаем, что для такой огромной страны как Россия 16 клубов в высшем футбольном дивизионе - слишком мало. Расширение станет дополнительным стимулом для развития футбола в регионах и позволит увеличить количество кандидатов в национальную, молодёжную и юношеские сборные. Странно слышать, что кто-то предлагает сократить число клубов. Такое заявление могут сделать дилетанты либо те, кто не мыслит государственными масштабами" - сказал Газзаев.

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