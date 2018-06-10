Газзаев: "Я поблагодарил Путина за то, что он сделал для нашей страны, для спорта и для футбола"

Известный тренер Валерий Газзаев объяснил свое обращение к президенту Российской Федерации Владимииру Путину.

"У каждого - свое мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказал президенту пожелание, чтобы футбол бы в центре его личного внимания. И поблагодарил за то, что он сделал для нашей страны, для спорта и для футбола - ведь благодаря его усилиям мы получили Чемпионат Мира.

А вопросы задавали граждане нашей страны. Около трех миллионов вопросов было, и президент много часов на них отвечал. Кто воспринял мое выступление по-другому - это их право", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Ещенко оценил состояние сборной России перед домашним ЧМ. | soccernews.ru