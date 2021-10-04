Газзаев ярко высказался об отказе Дзюбы от вызова в сборную России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об отказе нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы от вызова национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Мне сложно это объяснить. Впервые я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда игрок отказывается от вызова в сборную. Вызов — это событие, честь. Не каждому это дано, поэтому любой стремится к такому вызову. Дзюба вроде бы сказал, что не готов играть в сборной по своему состоянию. Но не игрок должен определять состояние: есть тренер, есть медицинский штаб. Игрок должен приехать в расположение сборной, там проводят обследования, и уже там решается, почему игрок не может выступать в сборной. Дзюба был признан игроком месяца, он мог бы помочь национальной сборной. Но если игрок общается со сборной через прессу, поддерживаю мнение Олега Романцева, что такие игроки не должны привлекаться в национальную сборную", — приводят слова Газзаева "РИА Новости".

Напомним, что изначально главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Дзюбу в расширенный список. Но через несколько дней форвард отказался от вызова, сославшись на плохую спортивную форму. Позднее Карпин признал, что между ним и Дзюбой по-прежнему существует конфликт.

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