Газзаев: "Зенит принял абсолютно оправданное и правильное решение"

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Газзаев: "Зенит принял абсолютно оправданное и правильное решение"Известный специалист Валерий Газзаев прокомментировал назначение наставника "Уфы" Сергея Семака новым главным тренером питерского "Зенита".

"Абсолютно оправданное и правильное решение руководства "Зенита". Сергей Семак - один из самых молодых и перспективных специалистов в России, он это доказал в "Уфе". Я очень рад, что он добился такой возможности, и я надеюсь, что Сергей с честью будет представлять нашу российскую школу. Я ему желаю только удачи и успехов", - цитирует Газзаева sport24.ru.

Напомним, Фурсенко уже поставил цели перед Семаком. | soccernews.ru

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