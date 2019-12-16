Газзаев жёстко ответил на призывы вернуться к системе "весна-осень" в РПЛ

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Газзаев жёстко ответил на призывы вернуться к системе "весна-осень" в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Газзаев дал понять, что ему не нравятся разговоры о возможном возвращении к системе "весна-осень" в отечественном футболе.

"На мой взгляд, такие заявления - дешёвый популизм и попытка замаскировать реальные проблемы. Когда твоя команда недостаточно хорошо подготовлена, когда на должном уровне не проведена селекционная работа и когда футболисты проводят некачественную игру, легче всего всё списать на посторонние факторы - на систему "осень-весна", на молодость, на развитие детско-юношеского футбола и так далее. И вроде как получается, ты уже и не виноват, что недостаточно хорошо выполнил свою работу. Это всё система "осень-весна" помешала!

Плюсы системы "осень-весна" очевидны - прежде всего, мы теперь находимся в едином европейском календаре и синхронизировали трансферные периоды с Европой. Такая система комфортна для ведущих клубов страны, по выступлению которых и судят об уровне футбола. Ещё раз повторю: не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Менять в нашем футболе надо не систему "осень-весна", а ущербную психологию и методику организации тренировочного процесса", - сказал Газзаев.

Напомним, что новый виток обсуждения данного вопроса возник после вылета всех российских клубов из еврокубков в текущем сезоне.

РПЛ перешла с системы "весна-осень" на систему "осень-весна" в 2011-2012 годах.

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