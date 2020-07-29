Газзаев жестко высказался о главном тренере "Спартака" Тедеско

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Газзаев жестко высказался о главном тренере "Спартака" Тедеско

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев раскритиковал главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

"Спартак" - амбициозный клуб, и говорить такое нельзя ни в коем случае. Огульно опускать свою команду и унижать своих игроков в сравнении с принципиальным соперником - не лучший метод воспитания и подготовки. Видимо, молодой специалист не понял, куда он попал. Он должен доказывать свой уровень", - цитирует "Спорт-Экспресс" Газзаева. 

По итогам минувшего сезона РПЛ "Спартак" занял 7 место в турнирной таблице. Это худший результат с 2008 года. 

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