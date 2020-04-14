Gazzetta dello Sport: "Лацио" проявляет интерес к Дзюбе

"Лацио" интересуется форвардом "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport и Corriere dello Spor.

По данным источников, известный футбольный агент Жорже Мендеш предложил россиянина итальянским клубам. В Gazzetta dello Sport Дзюбу сравнивают с нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем.

Дзюба играет в "Зените" с 2015 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста - 13 миллионов евро.

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