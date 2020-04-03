Где брать футбол на карантине, если чемпионат Беларуси не интересен? Выделяем 5 команд, за которые стоит сыграть в симляторе FIFA

Когда вы выиграли седьмую Лигу Чемпионов со своим любимым клубом, режим карьеры в футбольном симуляторе становится все скучнее. Но одновременно в нем огромный выбор клубов со всего мира (даже чемпионат Румынии добавили), так почему ограничиваться одним? Время тренировать другую команду! В режиме карьеры существует множество различных сценариев: вы можете стать гигантом мирового футбола, возглавив гранд или можете попробовать вернуть на вершину когда-то известный клуб. Вариантов много, поэтому мы подобрали пять лучших команд в режиме карьеры в FIFA 20. Ну и напишите ниже, за какой клуб играете вы сами!



"Лидс Юнайтед"

Время грозному "Лидсу" выйти в высший дивизион и вернуть себе славу едва ли не сильнейшей команды Англии, разве нет? Прошло уже более 15 лет с тех пор, как "Лидс Юнайтед" последний раз играл в АПЛ. Станьте героем для клуба, который неоднократно был среди лучших не только в Англии, но и во всей Европе. Верните Лидс на место! Это вполне реальная задача. Фланговые защитники Люк Айлинг (правый фланг) и Стюарт Даллас (левый фланг) способны противостоять лучшим линиям нападения. Также клуб владеет несколькими перспективными молодыми игроками. А если вам кажется, что состав недостаточно силен, то купите кого-то нового: трансферный бюджет у клуба – 30 млн евро еще до выхода АПЛ.



"Реал Сосьедад"

Мартин Едегор – сила команды! Норвежский полузащитник является не только одним из самых больших талантов в футбольном мире, он один из лучших игроков здесь и сейчас. Собственно, именно благодаря наличию Мартина "Реал Сосьедад" является одним из самых интересных вариантов для тренера в FIFA 20. Скорее всего, Едегор в следующем сезоне вернется в "Реал Мадрид", и если вы хотите достичь быстрого результата с "Сосьедадом" и привлечь внимание, возглавляйте клуб в первый сезон карьеры. Бюджет "Реал Сосьедад" не позволяет очень свободно чувствовать себя на трансферном рынке, но из крутых в команде не только арендованный Едегор: ставку можно делать на молодых воспитанников клуба, среди которых вингер Микель Оярсабаль (рейтинг 83, который может вырасти до 89) и полузащитник Микель Мерино (может вырасти до 87). Усиливайте защиту команды и сможете бороться с топ-клубамы на длинной дистанции!



"Вест Хэм"

Не существует причины, которая может помешать "Вест Хэму" бороться за место в четверке лучших АПЛ в каждом сезоне. Собственно, в реальном футболе эти причины есть. Главная из них – это плохой менеджмент. Отличие режима карьеры в том, что вы сами строите менеджмент команды и отвечаете за него. Поэтому, вероятно, именно в видеоигре легче достичь успеха с "Вест Хэмом". Более того, играя за "молотобойцев", вы сможете вывести на первые роли в команде представителя СНГ Андрея Ярмоленко (или на крайняк купить Головина). Линия нападения у лондонцев прекрасная – Фелипе Андерсон, Мануэль Ланцини, Антонио, Алле. Что точно надо улучшать, так это защита: усиливать стоит чуть ли не каждую позицию. К счастью, "Вест Хэм" обладает достаточным бюджетом, чтобы подписать серьезных защитников.



"Аякс"

Многие люди были убеждены, что неожиданное время "Аякса" среди грандов европейского футбола закончилрся после продажи Фрэнки де Йонга в "Барселону" и Маттейса Де Лигта в "Ювентесу", но у этой команды из Нидерландов осталось очень много талантливых игрока. Зиеш, Ван де Беек, Тадич, Нерес – все они обладают рейтингом около 81-85. Если говорить о 22-летнем Ван де Бееке, то он может дорасти до 87. А работа команды на трансферном рынке, например, покупка защитника Лисандро Мартинеса, показывает, что "Аякс" не планирует почивать на лаврах. Основное преимущество голландцев — большое количество молодых талантливых игроков, которые будут расти в следующих сезонах. Тогда придется делать ставку на молодежь, поскольку, будем откровенны, клуб не может соперничать с другими гигантами в борьбе за лучших европейских игроков (бюджет ограничен). Быстрый и взрывной "Аякс" со многими собственными воспитанниками может стать грозным оружием на международной арене при правильном руководстве.



"РБ Лейпциг"

За последние десять лет на вершине Бундеслиги доминировали "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд. Однако за эту декаду в Германии вырос еще один будущий лидер – "РБ Лейпциг". Клуб обладает большим количеством звезд, среди которых Вернер (83), Забитцер (81) и Гулаши (85), поэтому не удивительно, что "быки" борются за первые места в чемпионате. Трансферный бюджет в размере 100 млн евро позволяет тебе замахнуться на нескольких крутых игроков, но не забывайте о молодежи: Вольф и Мукиле, например, могут вырасти до 85, а Адамс, Ампаду и Лукман – до 86. А еще Конате и Упамекано, самые талантливые в клубе, чей потенциал составляет 88. Придется много работать, чтобы балансировать между необходимостью давать игровое время молодежи и показывать результат, и это принесет свои плоды: РБ Лейпциг бороться за звание лучшей немецкой команды!