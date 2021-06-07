Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020

Сборная России примет участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россияне выступят в группе В вместе со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020

12 июня. 22:00. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия. Канал: "Россия 1".

16 июня. 16:00. Санкт-Петербург. Финляндия — Россия. Канал: "Первый".

21 июня. 22:00. Копенгаген. Россия — Дания. Канал: "Первый".

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