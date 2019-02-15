Где они сейчас? Последние 20 январских подписаний "Ливерпуля"
Вспоминаем зимние усиления «красных».
Не считая одного яркого исключения, «Ливерпуль» редко когда особо тратился зимой. Чаще всего команда радовала поклонников амбициозными трансферами и малоизвестными новобранцами. Давайте покопаемся в истории и посмотрим, кто именно приезжал на «Энфилд» в январе.
Абель Шавьер
Шавьер стал лишь четвёртым футболистом в истории, который «изменил» «Эвертону» и перешёл в стан главного врага. В 2002 перебежчик не испытывал никакого стыда, что он подтвердил в прошлом году: «Я могу посмотреть в глаза любому болельщику «Эвертона» и сказать, что играл на максимуме своих умений вплоть до последнего дня».
«Я могу гулять по городу с высоко поднятой головой. Я горжусь тем, что обе клуба, надеюсь, вспоминает обо мне с теплом. Такое бывает нечасто».
С 2016 года португалец тренирует сборную Мозамбика, где он родился. В 2009 году Абель объявил, что принял ислам и сменил имя на Файзал.
Пол Джонс
Когда Джонс перешёл в «Ливерпуль», ему было 36 лет. Команду можно понять: кризис голкиперов заставлял идти на вынужденные меры. Таким образом ветеран «Саутгемптона» и Уэльса стал самым возрастным дебютантом клуба в послевоенное время. Джонс сыграл дважды, и завершил карьеру только в 2008, спустя ещё четыре года. Его последним клубом стал «Богнор Регис Таун», после чего он стал тренировать вратарей в «Саутгемптоне».
Маурисио Пелегрино
Первый аргентинец в составе «Ливерпуля», Маурисио Пелегрино подписал контракт на шесть месяцев. Было это в самом конце карьеры, и он был рад вновь поработать с Рафой Бенитесом, которого он знал по «Валенсии».
После Пелегрино провёл ещё один сезон, выступая за «Алавес». Затем он вернулся в Ливерпуль в статусе тренера первой команды. В 2017 году он стал главным тренером «Саутгемптона», а сейчас работает наставником «Лаганеса».
Фернандо Морьентес
Если бы Фернандо Морьентес пришёл в «Ливерпуль» на сезон-два раньше, история его сложилась бы совершенно иначе. Вместо этого мы получили, что имеем: 12 голов за 18 месяцев. Повесив бутсы на гвоздь, Морьентес временно вернулся на футбольное поле в 2015, поиграв за «Санту-Ану». Ему было 38. В прошлом году он был назначен тренером «Фуэнлабрады». Спустя год его попросили на выход.
Скотт Карсон
В 2005 году Карсон был подписан в помощь основному вратарю Ежи Дудеку. Запомнился он почти сразу, сыграв пять раз за шесть первых месяцев. Самый яркий момент – участие в победе над «Ювентусом» в четвертьфинале ЛЧ.
В «Ливерпуле» Карсон чаще всего ездил по арендам. Сейчас он выступает за «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда.
Ян Кромкамп
Пока мы искали фотографии Яна Кромкампа, мы обнаружили, что в 2017 он принимал участие в матче легенд «Ливерпуля», что, мягко говоря, перебор.
Даниэль Аггер
Мы любим Аггера за его убойную левую и хрупкую фигуру. Он закончил карьеру в 2016, когда ему был всего 31 год. В свободное время он любил работать тату-мастером. В 2013 он инвестировал в ассенизаторскую компанию «KloAgger».
Робби Фаулер
«Возвращаясь в «Ливерпуль», я думал о том, как в молодости можно упустить девушку, а затем только и думать, как её вернуть». Робби Фаулер вернулся в любимый «Ливерпуль» в 2007, но он был уже не тот. Впрочем, забить получилось, и его общая статистика в итоге гласила: 183 гола за 369 матчей. Шестой лучший бомбардир в истории.
После ухода он делал то же, что и остальные: тренировал, работал в СМИ и появлялся в благотворительных играх.
Альваро Арбелоа
Об Альваро Арбелоа мало говорят, но сам он знает, что был успешнейшим футболистом, которому не грех позавидовать. Хотя о последнем сезоне в «Вест Хэме» лучше забыть.
Даниеле Паделли
Первый итальянец в «Ливерпуле», Даниеле Паделли появился в Англии неожиданно. В основном он бегал из одной малоизвестной команды Италии в другую. В 2007 с ним подписали контракт аренды.
«Ливерпуль» мог купить его в конце сезона, но голкипер никак себя не показал. Вышел он на поле всего-то раз, в последний день сезона, завершившийся счётом 2:2 против «Чарльтона». В «Торино» Паделли наконец стал основным вратарём, а сейчас 33-летний ветеран считается вторым в «Интере».
Мартин Шкртел
Всё ещё не разочаровывает в «Ференбахче».
Хавьер Маскерано
«Когда я ушёл из «Ливерпуля», ситуация была не лучшая, мне было некомфортно. Я не хотел возвращаться к команде и её токсичности», - сказал Маскерано в ноябре 2017 года. «Лето было турбулентным. Рафа Бенитес ушёл, и у меня появился шанс последовать за ним в «Интер». Шли переговоры, но всё пошло не так, как хотелось бы. Я уже думал об уходе из «Ливерпуля». Он был тем, кто поставил на меня, когда я не знал, что делать в «Вест Хэме». Когда он ушёл, я не верил, что всё останется по-прежнему, и хотел что-то сделать».
Важно вспомнить и то, что после ухода из «Ливерпуля» Хавьер Маскерано порвал свой анус, выступая за Аргентину на ЧМ-2014. Также до своего ухода в «Хэбэй Чайна Форчун» он успел выиграть очень много трофеев с «Барсой».
Макси Родригес
В городе его помнят за два хет-трика в трёх матчах в сезоне 2010-11. Сейчас Макси 38, и он продолжает играть. Недавно в свой третий дебют за «Ньюэллс Олд Бойз» он забил чудо-гол.
Энди Кэрролл
Его вы, наверное, помните. Всё ещё 14 самый дорогой трансфер в истории, Кэрролл пока сражается за новый контракт в «Вест Хэме» - нынешний истекает летом. Впрочем, есть слухи и об интересе «Челси» и «Тоттенхэма».
Луис Суарес
Забавно, что в тот момент Энди Кэрролл затмил Луиса Суареса. Но мы-то знаем, чья карьера реально удалась.
Дэниел Старридж
Всё ещё в «Ливерпуле», о чём можно легко забыть. Остаётся только вспоминать сезон 2013-14.
Филипе Коутиньо
Куплен за 8,5 млн. фунтов, продан за, потенциально, 142 млн. Неплохо.
Марко Груич
«Я был в «Герте» 22 года. Не хочу никого обидеть, но Марко – лучший полузащитник, который выступал за моё время в клубе», - распинался тренер берлинского клуба Паль Дардаи после того, как в декабре Груич вырвал победу над «Франкфуртом».
Серб перешёл в «Ливерпуль» из «Црвены Звезды» за 5,1 млн. фунтов. Он был первой покупкой Клоппа и считался большим талантом. К сожалению, заявить о себе не получилось, и он выступал на правах аренды сначала за «Кардифф», а затем за «Герту». Возможно, он ещё себя покажет.
Стивен Кокер
Самая странная покупка «Ливерпуля» в АПЛ – сами посудите, ведь команда использовала защитника в качестве дополнительного форварда. После борьбы с зависимостью от азартных игр и алкоголизма Стивен Кокер попробовал спасти карьеру, подписав контракт с «Данди». С этого года он защищает цвета турецкого «Аланьяспора».
Вирджил ван Дейк
Тут жаловаться не на что. Один из лучших защитников мира и постоянно доказывает это.
Юрий Сергеев
опрос
главное
-
Президент "Барселоны" громко высказался о будущем Неймара в клубе
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
Четыре южноамериканские страны готовят совместную заявку на проведение ЧМ-2030
-
"Наполи" и "Челси" добыли выездные победы и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
Перестрелка в Харькове: "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Лента новостей
-
Манчини сравнил полузащитника "Ромы" с Погба
-
"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем
-
Футбольный агент Варга заявил об интересе английских клубов к форварду ЦСКА
-
Время начала матча "Уфа" - "Динамо" изменено
-
Девушка дня: Мартина - дочь экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры
-
1
"Краснодар" установил новый рекорд посещаемости
-
2
Появились подробности задержания на таможне игрока "Локомотива"
-
2
Вальверде продлил контракт с "Барселоной"
-
Где они сейчас? Последние 20 январских подписаний "Ливерпуля"
-
2
Полузащитник "Локомотива" был задержан в аэропорту Шереметьево
-
Бензема, возможно, не будет участвовать в матче с "Жироной"
-
1
Четыре топ-клуба интересуются нападающим "Эвертона"
-
Ковач мощно прокомментировал предстоящий матч с "Аугсбургом"
-
1
Не могу быть ни в чем уверен: Аллегри оценил свои перспективы в "Ювентусе"
-
Самир Ханданович прокомментировал свое назначение капитаном команды
-
1
"Рубин" расторг контракт с испанским футболистом
-
1
Президент "Барселоны" громко высказался о будущем Неймара в клубе
-
"Челси" намерен договориться с "Ювентусом" о переходе Игуаина
-
Экс-игрок "Спартака" прокомментировал первые матчи "Зенита" и "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы
-
1
Костин рассказал о будущем московского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11