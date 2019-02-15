Где они сейчас? Последние 20 январских подписаний "Ливерпуля"

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Где они сейчас? Последние 20 январских подписаний "Ливерпуля"

Вспоминаем зимние усиления «красных».

Не считая одного яркого исключения, «Ливерпуль» редко когда особо тратился зимой. Чаще всего команда радовала поклонников амбициозными трансферами и малоизвестными новобранцами. Давайте покопаемся в истории и посмотрим, кто именно приезжал на «Энфилд» в январе.

Абель Шавьер

Шавьер стал лишь четвёртым футболистом в истории, который «изменил» «Эвертону» и перешёл в стан главного врага. В 2002 перебежчик не испытывал никакого стыда, что он подтвердил в прошлом году: «Я могу посмотреть в глаза любому болельщику «Эвертона» и сказать, что играл на максимуме своих умений вплоть до последнего дня».
«Я могу гулять по городу с высоко поднятой головой. Я горжусь тем, что обе клуба, надеюсь, вспоминает обо мне с теплом. Такое бывает нечасто».

С 2016 года португалец тренирует сборную Мозамбика, где он родился. В 2009 году Абель объявил, что принял ислам и сменил имя на Файзал.

Пол Джонс

Когда Джонс перешёл в «Ливерпуль», ему было 36 лет. Команду можно понять: кризис голкиперов заставлял идти на вынужденные меры. Таким образом ветеран «Саутгемптона» и Уэльса стал самым возрастным дебютантом клуба в послевоенное время. Джонс сыграл дважды, и завершил карьеру только в 2008, спустя ещё четыре года. Его последним клубом стал «Богнор Регис Таун», после чего он стал тренировать вратарей в «Саутгемптоне».

Маурисио Пелегрино

Первый аргентинец в составе «Ливерпуля», Маурисио Пелегрино подписал контракт на шесть месяцев. Было это в самом конце карьеры, и он был рад вновь поработать с Рафой Бенитесом, которого он знал по «Валенсии».
После Пелегрино провёл ещё один сезон, выступая за «Алавес». Затем он вернулся в Ливерпуль в статусе тренера первой команды. В 2017 году он стал главным тренером «Саутгемптона», а сейчас работает наставником «Лаганеса».

Фернандо Морьентес

Если бы Фернандо Морьентес пришёл в «Ливерпуль» на сезон-два раньше, история его сложилась бы совершенно иначе. Вместо этого мы получили, что имеем: 12 голов за 18 месяцев. Повесив бутсы на гвоздь, Морьентес временно вернулся на футбольное поле в 2015, поиграв за «Санту-Ану». Ему было 38. В прошлом году он был назначен тренером «Фуэнлабрады». Спустя год его попросили на выход.

Скотт Карсон

В 2005 году Карсон был подписан в помощь основному вратарю Ежи Дудеку. Запомнился он почти сразу, сыграв пять раз за шесть первых месяцев. Самый яркий момент – участие в победе над «Ювентусом» в четвертьфинале ЛЧ.
В «Ливерпуле» Карсон чаще всего ездил по арендам. Сейчас он выступает за «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда.
Ян Кромкамп

Пока мы искали фотографии Яна Кромкампа, мы обнаружили, что в 2017 он принимал участие в матче легенд «Ливерпуля», что, мягко говоря, перебор.

Даниэль Аггер

Мы любим Аггера за его убойную левую и хрупкую фигуру. Он закончил карьеру в 2016, когда ему был всего 31 год. В свободное время он любил работать тату-мастером. В 2013 он инвестировал в ассенизаторскую компанию «KloAgger».

Робби Фаулер

«Возвращаясь в «Ливерпуль», я думал о том, как в молодости можно упустить девушку, а затем только и думать, как её вернуть». Робби Фаулер вернулся в любимый «Ливерпуль» в 2007, но он был уже не тот. Впрочем, забить получилось, и его общая статистика в итоге гласила: 183 гола за 369 матчей. Шестой лучший бомбардир в истории.
После ухода он делал то же, что и остальные: тренировал, работал в СМИ и появлялся в благотворительных играх. 

Альваро Арбелоа

Об Альваро Арбелоа мало говорят, но сам он знает, что был успешнейшим футболистом, которому не грех позавидовать. Хотя о последнем сезоне в «Вест Хэме» лучше забыть.

Даниеле Паделли

Первый итальянец в «Ливерпуле», Даниеле Паделли появился в Англии неожиданно. В основном он бегал из одной малоизвестной команды Италии в другую. В 2007 с ним подписали контракт аренды.
«Ливерпуль» мог купить его в конце сезона, но голкипер никак себя не показал. Вышел он на поле всего-то раз, в последний день сезона, завершившийся счётом 2:2 против «Чарльтона». В «Торино» Паделли наконец стал основным вратарём, а сейчас 33-летний ветеран считается вторым в «Интере».

Мартин Шкртел

Всё ещё не разочаровывает в «Ференбахче».

Хавьер Маскерано

«Когда я ушёл из «Ливерпуля», ситуация была не лучшая, мне было некомфортно. Я не хотел возвращаться к команде и её токсичности», - сказал Маскерано в ноябре 2017 года.  «Лето было турбулентным. Рафа Бенитес ушёл, и у меня появился шанс последовать за ним в «Интер». Шли переговоры, но всё пошло не так, как хотелось бы. Я уже думал об уходе из «Ливерпуля». Он был тем, кто поставил на меня, когда я не знал, что делать в «Вест Хэме». Когда он ушёл, я не верил, что всё останется по-прежнему, и хотел что-то сделать».

Важно вспомнить и то, что после ухода из «Ливерпуля» Хавьер Маскерано порвал свой анус, выступая за Аргентину на ЧМ-2014. Также до своего ухода в «Хэбэй Чайна Форчун» он успел выиграть очень много трофеев с «Барсой».

Макси Родригес

В городе его помнят за два хет-трика в трёх матчах в сезоне 2010-11. Сейчас Макси 38, и он продолжает играть. Недавно в свой третий дебют за «Ньюэллс Олд Бойз» он забил чудо-гол.

Энди Кэрролл

Его вы, наверное, помните. Всё ещё 14 самый дорогой трансфер в истории, Кэрролл пока сражается за новый контракт в «Вест Хэме» - нынешний истекает летом. Впрочем, есть слухи и об интересе «Челси» и «Тоттенхэма».

Луис Суарес
Забавно, что в тот момент Энди Кэрролл затмил Луиса Суареса. Но мы-то знаем, чья карьера реально удалась.

Дэниел Старридж

Всё ещё в «Ливерпуле», о чём можно легко забыть. Остаётся только вспоминать сезон 2013-14.

Филипе Коутиньо 

Куплен за 8,5 млн. фунтов, продан за, потенциально, 142 млн. Неплохо.

Марко Груич

«Я был в «Герте» 22 года. Не хочу никого обидеть, но Марко – лучший полузащитник, который выступал за моё время в клубе», - распинался тренер берлинского клуба Паль Дардаи после того, как в декабре Груич вырвал победу над «Франкфуртом».

Серб перешёл в «Ливерпуль» из «Црвены Звезды» за 5,1 млн. фунтов. Он был первой покупкой Клоппа и считался большим талантом.  К сожалению, заявить о себе не получилось, и он выступал на правах аренды сначала за «Кардифф», а затем за «Герту». Возможно, он ещё себя покажет.

Стивен Кокер

Самая странная покупка «Ливерпуля» в АПЛ – сами посудите, ведь команда использовала защитника в качестве дополнительного форварда. После борьбы с зависимостью от азартных игр и алкоголизма Стивен Кокер попробовал спасти карьеру, подписав контракт с «Данди». С этого года он защищает цвета турецкого «Аланьяспора».

Вирджил ван Дейк 

Тут жаловаться не на что. Один из лучших защитников мира и постоянно доказывает это.
 

Юрий Сергеев

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