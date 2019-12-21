Где они теперь? 11 самых юных дебютантов Тоттенхэма

«Тоттенхэм» уже давно ассоциируется у нас с молодыми дарованиями и неожиданными доморощенными звёздами, но не так уж и много выпускников академии в итоге закрепились в основе «шпор».

Если Трой Пэрротт из лавочника превратится в участника основы, то он станет лишь пятым таким футболистом, которому это удалось до 18-летия.

Впрочем, отрицать нельзя: «Тоттенхэм» не боится давать шанс молодым. Давайте вспомним 11 рекордсменов клуба, которые дебютировали очень рано. Но что с ними стало?

Дэнни Хилл

Если начистоту, то мы совершенно не помним Дэнни Хилла. У нас есть слабое, но оправдание: сезон 1992-93 был очень давно.

Полузащитник Хилл вышел в футболке «шпор» четыре раза, дебютировав против «Ливерпуля». Тот матч лондонцы проиграли со счётом 6:2.

К сожалению, закрепиться в команде Хилл не смог, и завершил карьеру в полупрофессиональных лигах, повесив бутсы на гвоздь в 2006.

Во всяком случае он относится к победителям северолондонского дерби, что уже неплохо.

Жонатан Блондель

Классический пример футболиста, который был великолепен в Football Manager, но в жизни разочаровал.

Блондель дебютировал за Бельгию за 10 дней до своего первого матча за «Тоттенхэм», где он заменил Миленко Ачимовича в победной игре против «Саутгемптона». За «шпоры» он сыграл ещё в одном матче, и на этом – всё. Поиграв больше 10 лет в «Брюгге», бельгиец завершил карьеру в 2016.

Аарон Леннон

В «Тоттенхэм» Леннон перебрался в 2005, до этого приняв участие в 40 играх за «Лидс». После завершения своего дебютного сезона в Лондоне, Леннон даже попал в состав Англии на Чемпионат мира.

В отличие от вышеупомянутых футболистов, Леннон не исчезал из нашего поля зрения, и до сих пор, спустя 14 лет, выступает в АПЛ – за «Бёрнли».

Оливер Скипп

Один из многих тинэйджеров, которым путь к славе открыл Маурисио Почеттино, Оливер Скипп кажется новой надеждой лондонцев. В Лиге Чемпионов он дебютировал, заменив Джовани Ло Чельсо в матче против «Црвены Звезды».

Когда он дебютировал в АПЛ, ему было всего 18 лет и 79 дней. Что с ним будет в будущем, мы пока не знаем.

Сол Кэмпбелл

А вот Сола помнят все. В «Тоттенхэме» знаменитый англичанин играл с 1992 по 2001 год, после чего он скандально перешёл в «Арсенал». С 1996 по 2007 он выступал за сборную Англии, записав в свой актив 73 матча.

Карьеру он завершил в 2011 году, будучи игроком «Ньюкасла». Поклонники навсегда запомнили Кэмпбелла, как замечательного, но очень скандального защитника.

Джейми Слэббер

11 минут славы Слэббера случились, когда ему едва исполнилось 18 лет. Этот дебют он не забудет никогда, всё-таки то была громкая встреча с «Ливерпулем».

В «шпорах» надеялись, что неожиданный джокер станет игроком основы, но уже к 21 году он вылетел в любительские лиги, где и провёл большую часть своей карьеры. «Истли», «Челмсфорд» и «Грэйз» – здесь его помнят гораздо лучше, чем в «Тоттенхэме».

Гарет Бэйл

Ещё один дебютант, который немало поиграл до своего перехода в «шпоры», Бэйл был известен по своим выступлениям за сборную Уэльса и «Саутгемптон».

Результат вы все знаете. Интересно, вернётся ли знаменитый любитель гольфа в команду Моуринью?

Адель Таарабт

Победа «Тоттенхэма» над «Вест Хэмом» со счётом 4:3 в 2007 запомнилась нам дублем Карлоса Тевеса и победным голом Пола Сталтери, и мало кто помнит, что тогда же тренер Мартин Йол впервые выпустил на поле 17-летнего Таарабта.

Благодаря успешным выступлениям в аренде марокканец заработал новый контракт, хотя реально раскрыться он смог только в «Куинз Парк Рейнджерс». Сейчас, в 2019 году, он выступает за «Бенфику».

Филип Ифил

Многообещающий правый защитник, Филип Ифил выходил с первых минут против «Ливерпуля» и «Ньюкасла» ещё в 17-летнем возрасте.

Но если тренер Жак Сантини его любил, то Мартин Йол доверяться англичанину не спешил. Приняв участие в пяти матчах, Ифил покинул «Тоттенхэм». Больше всего он запомнился поклонникам «Дагенем энд Редбриджа» и «Кеттеринг Тауна».

Энди Тёрнер

Тёрнер был не просто молодым, он был самым юным автором гола в АПЛ в 1992 году, забив в ворота «Эвертона». Его рекорд держался вплоть до 1997 года, когда на сцене появился Майкл Оуэн.

Увы, Тёрнер забьёт ещё всего два, а в 1996 отправится искать удачи в других коллективах. Играл он много, но за очень слабые клубы. В 2018 году он руководил футбольной академией и пытался помочь новым дарованиям добиться профессионального контракта.

Стивен Карр

Один из самых успешных представителей нашего списка, Стивен Карр дебютировал в сентябре 1993 года, спустя месяц после своего 17-летия.

Ирландский защитник провёл на «Уайт Харт Лейн» больше десяти лет. Недавно игрок, также выступавший за «Ньюкасл Юнайтед» и «Бирмингем Сити», принял участие в матче легенд на новом стадионе.

Юрий Сергеев

