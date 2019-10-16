Где они теперь? 14 самых молодых дебютантов Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» известны своей академией, но так ли часто её выпускники добиваются успеха?

Начиная октябрём 1937 года «Манчестер Юнайтед» заявлял на матч как минимум одного выпускника академии. Этот рекорд держится по сей день.

Давайте внимательно взглянем на 14 молодых дебютантов, которые заявили о себе ещё до наступления совершеннолетия.

Мадс Тимм

Мадс Тимм был многообещающим юнцом, который пришёл в «МЮ» из «Оденсе» в 2000 году. Дебютировал он в 17-летнем возрасте на полях Лиги Чемпионов против «Маккаби».

После двух аренд в Норвегии Тимм вместе с одноклубником Каллумом Фланаганом провинился и был приговорён к 12 месяцам лишения свободы в колонии для несовершеннолетних. Причина – опасное вождение.

В следующем году «Юнайтед» отпустил его в свободный полёт, а в 2009 году датчанин завершил карьеру.

Джеймс Гарнер

Один из нынешних талантов «Юнайтед», Джеймс Гарнер сыграл за команду один раз, приняв участие в победе над «Кристал Пэлас» в 2019 году.

Полузащитника сравнивают с Майклом Карриком. По мнению Даррена Флетчера очень странно, что Гарнер так редко появляется в заявке на матч. Впрочем, шотландец уверен, что к концу сезона все будут знать его имя.

Крис Иглз

Выпускник «Уотфорда» Крис Иглз появился в «Манчестер Юнайтед» в 2000 году. Здесь он вызывал неподдельный энтузиазм у фанатов, которые сравнивали его с Дэвидом Бекхэмом. Но не получилось, и в 2008 году англичанин, отчаявшийся проявить себя в арендах, присоединился к «Бёрнли».

Увы, звездой он не стал, да и в АПЛ редко появлялся. Сменив за пять лет восемь клубов, он до сих пор находится в поисках «своей» команды. Последний раз его видели в составе «Олдема».

Ники Батт

Ники Батт всегда любил «Юнайтед», где продолжает работать и сейчас. Он, конечно, не самый успешный из «Птенцов Ферги», да и наград за свою жизнь завоевал не так много, но кто скажет, что у Батта была плохая карьера?

Дэнни Уэлбек

«Юнайтед» продал игроков, которых лично я никогда бы не отпустил. Я бы никогда не продал Ди Марию, Чичарито и Дэнни Уэлбека. В принципе» – сказал Моуринью в интервью BBC в марте 2017 года. По его мнению, Уэлбек был очень недооценён в составе «красных дьяволов».

Увы, постоянные травмы помешали нападающему доказать правоту португальца. Этим летом он ушёл из «Арсенала» и присоединился к «Уотфорду».

Джузуппе Росси

Ещё один футболист, чью карьеру погубили травмы. Талант Росси был неоспорим, однако с 2018 года он остаётся без работы. Мы все хотели, чтобы у него получилось – Уле-Гуннар Сульшер даже пригласил его тренироваться вместе с командой. Красивый жест, но не более.

Жерард Пике

Пике уже признавался, что поражение от «Болтона» со счётом 1:0 в 2007 было тем моментом, когда сэр Алекс потерял веру в него. Результат: возвращение в «Барселону».

А что было дальше никто не знает.

Равел Моррисон

«Равел Моррисон – возможно, самый грустный пример, – писал сэр Алекс Фергюсон в своей автобиографии. – Он был одарён не меньше, чем кто угодно в составе «МЮ». Но так уж получилось, что он постоянно попадал в неприятности».

«Продавать его было больно. Он мог стать великолепным игроком. Но с годами проблем становилось только больше. Выбора у нас не оставалось».

После Италии, Мексики и Швеции Моррисон вернулся в АПЛ, в «Шеффилд». Пока что в его активе 12 минут футбола.

Реган Пул

Этим летом «Юнайтед» отпустил Регана Пула, и тот перешёл в «Милтон Кинс Донс». На его счету один матч в красном – выход на последней минуте против «Мидтьюлланна» в рамках Лиги Европы.

Джошуа Кинг

Несмотря на всего две игры в «Юнайтед», Джошуа Кинг закрепился в АПЛ в составе «Борнмута». Он даже забил «МЮ» в марте 2017 года, позволив одноклубникам добиться ничьи на «Олд Траффорд».

Федерико Македа

Мало кто произвёл такое первое впечатление, как Македа. Итальянец дебютировал за «МЮ» голом в ворота «Астон Виллы». Во многом этот момент решил исход сражения за чемпионство в АПЛ. Затем он забьёт вновь, но долго праздник не длился. Растеряв всю форму, Македа оставил «Олд Траффорд» и попробовал себя в разных лигах.

В 2018 году он присоединился к «Панатинаикосу».

Гари Невилл

За 602 матча за «Юнайтед» Невилл забил всего семь голов. Никудышный игрок.

Мэйсон Гринвуд

Уле-Гуннар Сульшер доверяет Гринвуду, который дебютировал в важнейшем противостоянии с «ПСЖ». Кто-то скажет, что в молодого нападающего он верил больше, чем в Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку.

Сейчас норвежец уверен, что Гринвуд – лучший завершитель в клубе. Хорошо это или нет – решайте сами.

Эйнджел Гомес

И ещё один вундеркинд, который всё ещё в клубе, Эйнджел Гомес стал самым молодым дебютантом «Юнайтед» со времён Данкана Эдвардса. Впервые он вышел на поле в 2017 году, став первым игроком АПЛ, рождённым в «нулевых».

Юрий Сергеев

