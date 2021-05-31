Где пройдёт Кубок Америки-2021: есть три сценария

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Где пройдёт Кубок Америки-2021: есть три сценария

Пока неизвестно, какая страна примет в этом году матчи Кубка Америки.

Напомним, что турнир планировалось провести в Колумбии и Аргентине, однако у первых возникла проблема с политическими беспорядками, а у вторых - с пандемией коронавируса.

Теперь у Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) есть три сценария:

1) Перенести Кубок Америки в Чили и Парагвай;

2) Отдать право провести соревнования США;

3) Отменить турнир.

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Бразилия примет Кубок Америки-2021

Бразилия примет Кубок Америки-2021

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Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
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