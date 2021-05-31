Где пройдёт Кубок Америки-2021: есть три сценария

Пока неизвестно, какая страна примет в этом году матчи Кубка Америки.

Напомним, что турнир планировалось провести в Колумбии и Аргентине, однако у первых возникла проблема с политическими беспорядками, а у вторых - с пандемией коронавируса.

Теперь у Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) есть три сценария:

1) Перенести Кубок Америки в Чили и Парагвай;

2) Отдать право провести соревнования США;

3) Отменить турнир.

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