Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси"
23 февраля мадридский "Атлетико" и лондонский "Челси" сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Матч в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ". Начало встречи в 23:00 мск.
Поединок "Атлетико" - "Челси" состоится на нейтральном поле в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Националь", так как в Испанию запрещен въезд жителям Великобритании из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.
Ответный матч состоится в Лондоне 17 марта.
Не пропустите: "Атлетико" потерял ведущего защитника перед матчем с "Челси". | http://soccernews.ru
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