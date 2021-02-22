Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси"

Теги атлетико мадридчелси

Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси"

23 февраля мадридский "Атлетико" и лондонский "Челси" сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Матч в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ". Начало встречи в 23:00 мск.

Поединок "Атлетико" - "Челси" состоится на нейтральном поле в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Националь", так как в Испанию запрещен въезд жителям Великобритании из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.

Ответный матч состоится в Лондоне 17 марта.

Не пропустите: "Атлетико" потерял ведущего защитника перед матчем с "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России

"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов