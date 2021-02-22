Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Лацио" - "Бавария"

23 февраля римский "Лацио" и мюнхенская "Бавария" сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Поединок в прямом эфире покажет российский телеканал "Матч! Футбол 1". Встреча пройдет в Риме на стадионе "Олимпико".

Ранее "Лацио" и "Бавария" не встречались.

"Бавария" является шестикратным победителем Лиги Чемпионов, а также по одному разу выигрывала Кубок Кубков и Кубок УЕФА. Для "Лацио" лучшими достижениями являются выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов и победа в Кубке Кубков.

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