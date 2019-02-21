Где трусы взял: игрок "Спартака" высмеял партнера по команде

Голкипер "Спартака" Артем Ребров пошутил над защитником команды Андреем Ещенко, высмеял трусы одноклубника.

"Дедуля! Где трусы взял?" - сказал Ребров, выложив видео в сторис своего инстаграма.

Стоит отметить, что оба футболиста в данный момент восстанавливаются после травм, и, по всей видимости, пропустят остаток сезона.

В нынешнем сезоне 35-летний Ещенко провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Что касается 34-летнего Реброва, то он принял участие в шести матчах и пропустил шесть голов.

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