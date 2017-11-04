Гедеш хочет остаться в "Валенсии"

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Гедеш хочет остаться в "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Гонсалу Гедеш, права на которого принадлежат ПСЖ, выразил желание остаться в левантийском клубе на постоянной основе.

"Я хотел бы остаться в "Валенсии". Меня здесь всё устраивает, ко мне очень хорошо относятся" - цитирует португальца ESPN.

20-летний Гедеш в этом сезоне сыграл за "Валенсию" 9 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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