Гедеш: "Хотел бы вернуться в ПСЖ"

Вингер испанской "Валенсии" Гонсалу Гедеш, права на которого принадлежат французскому ПСЖ, высказался о своем будущем.

" Возвращение в ПСЖ? Я хотел бы вернуться в Париж, чтобы продолжать расти рядом с лучшими игроками в мире, но я сейчас я нахожусь здесь. Я счастлив, и я не знаю, что произойдет в будущем ", - цитирует 20-летнего португальца le10sport.

Напомним, вчера Гедеш помог "Валенсии" разгромить "Леганес". | soccernews.ru