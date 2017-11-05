Гедеш: "Хотел бы вернуться в ПСЖ"

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Гедеш: "Хотел бы вернуться в ПСЖ"Вингер испанской "Валенсии" Гонсалу Гедеш, права на которого принадлежат французскому ПСЖ, высказался о своем будущем.

"Возвращение в ПСЖ? Я хотел бы вернуться в Париж, чтобы продолжать расти рядом с лучшими игроками в мире, но я сейчас я нахожусь здесь. Я счастлив, и я не знаю, что произойдет в будущем", - цитирует 20-летнего португальца le10sport.

Напомним, вчера Гедеш помог "Валенсии" разгромить "Леганес". | soccernews.ru

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