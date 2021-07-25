Гедеш не хочет уходить из "Валенсии" в "Зенит"

Фото: инстаграм Гедеша/Автор неизвестен

Вингер "Валенсии" и сборной Португалии Гонсалу Гедеш не намерен играть в РПЛ.

Как сообщает Grada3, футболист на заинтересован в том, что уходить из "Валенсии" и чемпионата Испании в "Зенит".

По информации источника, португальского игрока не убедит перейти в РПЛ даже более выгодное предложение в финансовом плане от петербуржцев. Как сообщалось в СМИ, "Зенит" предлагал Гедешу оклад в размере 2.2 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне португалец сыграл за "Валенси." 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.

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