Гедеш не хочет уходить из "Валенсии" в "Зенит"
Фото: инстаграм Гедеша/Автор неизвестен
Вингер "Валенсии" и сборной Португалии Гонсалу Гедеш не намерен играть в РПЛ.
Как сообщает Grada3, футболист на заинтересован в том, что уходить из "Валенсии" и чемпионата Испании в "Зенит".
По информации источника, португальского игрока не убедит перейти в РПЛ даже более выгодное предложение в финансовом плане от петербуржцев. Как сообщалось в СМИ, "Зенит" предлагал Гедешу оклад в размере 2.2 миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне португалец сыграл за "Валенси." 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.
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|Команда
|М
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|Бетис
|20
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|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14