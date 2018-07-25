Гедеш не полетел с ПСЖ на сбор в Сингапур

Португальский полузащитник ПСЖ Гонсалу Гедеш не полетел с командой на сбор в Сингапур, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, французский клуб намерен продать футболиста в летнее трансферное окно, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей. ПСЖ оценивает хавбека в 50 миллионов евро. Главным претендентом на игрока является "Валенсия", за которую он ранее выступал на правах аренды.

В прошлом сезоне 21-летний Гедеш провел за "Валенсию" 40 матчей, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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