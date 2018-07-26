Гедеш не собирается продолжать карьеру в Англии

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Гедеш не собирается продолжать карьеру в Англии

Вингер ПСЖ Гонсалу Гедеш желает вернуться в "Валенсию".

Напомним, что игрок прошлый сезон провел в "Валенсии" на правах аренды, однако клубу не удалось договориться о выкупе его контракта.

Ранее сообщалось, что в услугах Гедеша заинтересован "Манчестер Юнайтед", однако игрок категорически против переезда в Англию.

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