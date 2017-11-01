Гедеш прокомментировал интерес к своей персоне "Реала" и "Атлетико"

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Гедеш прокомментировал интерес к своей персоне "Реала" и "Атлетико"Вингер французского ПСЖ Гонсалу Гедеш, который текущий сезон на правах аренды проводит в испанской "Валенсии", прокомментировал интерес к своей персоне со стороны мадридских "Реала" и "Атлетико".

"Да, я хотел бы остаться, потому что я очень счастлив здесь, и в "Валенсии" относятся ко мне очень хорошо. Однако я ничего не знаю о своем будущем, я не могу говорить об этом, потому что ничего не знаю. Всегда приятно, когда большие клубы внимательно следят за работой, которую я проделываю, но я не знаю, что произойдет в будущем", - цитирует 20-летнего португальца El Mundo Deportivo.

Напомним, "Валенсия" продемонстрировала лучший старт в Ла Лиге в своей истории. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
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