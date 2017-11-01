Гедеш прокомментировал интерес к своей персоне "Реала" и "Атлетико"

Вингер французского ПСЖ Гонсалу Гедеш, который текущий сезон на правах аренды проводит в испанской "Валенсии", прокомментировал интерес к своей персоне со стороны мадридских "Реала" и "Атлетико".

" Да, я хотел бы остаться, потому что я очень счастлив здесь, и в "Валенсии" относятся ко мне очень хорошо. Однако я ничего не знаю о своем будущем, я не могу говорить об этом, потому что ничего не знаю. Всегда приятно, когда большие клубы внимательно следят за работой, которую я проделываю, но я не знаю, что произойдет в будущем ", - цитирует 20-летнего португальца El Mundo Deportivo.

Напомним, "Валенсия" продемонстрировала лучший старт в Ла Лиге в своей истории. | soccernews.ru