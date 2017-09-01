Гедеш стал игроком "Валенсии"

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Гедеш стал игроком "Валенсии"

Хавбек ПСЖ Гонсалу Гедеш стал игроком "Валенсии", сообщает Marca.

По сведениям издания, "летучие мыши" взяли игрока на правах аренды без возможности выкупа.

Напомним, что ПСЖ приобрел Гедеша у "Бенфики" за 30 миллионов евро.

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