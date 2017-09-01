Хавбек ПСЖ Гонсалу Гедеш стал игроком "Валенсии", сообщает Marca.

По сведениям издания, "летучие мыши" взяли игрока на правах аренды без возможности выкупа.

Напомним, что ПСЖ приобрел Гедеша у "Бенфики" за 30 миллионов евро.

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