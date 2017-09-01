Гедеш стал игроком "Валенсии"
Хавбек ПСЖ Гонсалу Гедеш стал игроком "Валенсии", сообщает Marca.
По сведениям издания, "летучие мыши" взяли игрока на правах аренды без возможности выкупа.
Напомним, что ПСЖ приобрел Гедеша у "Бенфики" за 30 миллионов евро.
Читайте также: Луан может перейти в "Валенсию". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва сильнейших: Испания и Италия определят лидера группы на "Сантьяго Бернабеу"
-
Разгром как мотивация: Сборная Дании уничтожила Польшу
-
В шаге от Мундиаля: Германия вырывает победу над Чехией
-
Париж взрывает трансферный рынок или зачем ПСЖ еще и Мбаппе
-
Руководству "Барселоны" хотят выдвинуть вотум недоверия
Лента новостей
-
Ионов рассказал о причинах своего перехода в "Ростов"
-
Соса не захотел переходить из "Милана" в "Трабзонспор"
-
Мбаппе определился с игровым номером в ПСЖ
-
Себальос избежал серьёзной травмы
-
ЦСКА может купить сын Абрамовича
-
Лукас Перес рассказал о своем возвращении в "Депортиво"
-
Бенитес может сменить Билича в "Вест Хэме"
-
Роберт Фернандес: "У "Барселоны" фантастический состав"
-
Топ-5 клубов, которые больше всех заработали в летнее трансферное окно
-
Коноплянка: "Больше работали над тактикой, ведь давно не виделись, а нам нужна сыгранность"
-
Топ-5 команд, которые больше всех потратили средств на трансферы прошедшим летом
-
"Ливерпуль" в последние часы трансферного окна требовал за Коутиньо 200 миллионов
-
Бекхэм хочет видеть Роналду в своем клубе из МЛС
-
Рамос: "По всему миру будут говорить об матче между Испанией и Италией"
-
Иньеста: "Надеюсь, Асенсио не остановится на достигнутом и продолжит прибавлять"
-
"Арсенал" не отпустил Бельерина в "Ювентус"
-
Менье: "Мбаппе принесет большую пользу команде"
-
Лихтштайнер прокомментировал свое отсутствие в заявке "Ювентуса" на групповой этап Лиги Чемпионов
-
"Реал" следующим летом намерен выкупить контракт Гризманна
-
Венгер: "Алексис Санчес проводит свой последний сезон в "Арсенале" по действующему контракту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0