Гедеш заинтересовал "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении полузащитника "Валенсии" Гонсалу Гедеша.

Источник сообщает, что "королевский" клуб уже приготовил предложение по футболисту для ПСЖ, который и владеет правами на Гедеша.

Отмечается, что парижане требуют за своего игрока не менее 40 миллионов евро.

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