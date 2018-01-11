Гедеш заинтересовал "Реал"

Теги гонсалу гедешреал мадридпсжваленсия

Гедеш заинтересовал "Реал"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении полузащитника "Валенсии" Гонсалу Гедеша.

Источник сообщает, что "королевский" клуб уже приготовил предложение по футболисту для ПСЖ, который и владеет правами на Гедеша.

Отмечается, что парижане требуют за своего игрока не менее 40 миллионов евро.

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