"Гэлакси" приобрел трансферную цель "Спартака"

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"Гэлакси" приобрел трансферную цель "Спартака"

"Лос-Анджелес Гэлакси" подписал контракт с 27-летним уругвайцем Диего Полентой.

Ранее футболист выступал за "Насьональ",  в американских клуб игрок перешел на правах свободного агента.

Осенью 2018-го в уругвайце был заинтересован "Спартак". 

Футболист также играл за "Дженоа" и "Бари".

Не пропустите: Спартак" в твиттере поздравил защитника команды с 35-летием | http://soccernews.ru

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