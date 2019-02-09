"Гэлакси" приобрел трансферную цель "Спартака"

"Лос-Анджелес Гэлакси" подписал контракт с 27-летним уругвайцем Диего Полентой.

Ранее футболист выступал за "Насьональ", в американских клуб игрок перешел на правах свободного агента.

Осенью 2018-го в уругвайце был заинтересован "Спартак".

Футболист также играл за "Дженоа" и "Бари".

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