"Гэлакси" разорвал контракт с хавбеком Катаи после призывов его жены убивать протестующих в США

Клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" сообщи о том, что клуб разорвал контракт с хавбеком Александаром Катаи.

Руководство команды пошло на этот шаг из-за поста жены футболиста в социальных сетях на тему протестов в США. Супруга полузащитника в инстаграме выставила фото, на котором полицейский автомобиль пытался проехать сквозь толпу протестующих. Девушка подписала этот пост: "Убейте эти куски дерьма".

Позднее Катаи извинился за поступок жены, назвав всю эту ситуацию ошибкой его семьи и взял на себя полную ответственность.

Напомним, в Америке и многих странах Европы сейчас проходят демонстрации с требованиями расследовать обстоятельства гибели Адама Траоре, который умер в парижской тюрьме в 2016 году, а также Джорджа Флойда, которого убил американский полицейский 25 мая 2020 года.

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