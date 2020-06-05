"Гэлакси" разорвал контракт с хавбеком Катаи после призывов его жены убивать протестующих в США
Клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" сообщи о том, что клуб разорвал контракт с хавбеком Александаром Катаи.
Руководство команды пошло на этот шаг из-за поста жены футболиста в социальных сетях на тему протестов в США. Супруга полузащитника в инстаграме выставила фото, на котором полицейский автомобиль пытался проехать сквозь толпу протестующих. Девушка подписала этот пост: "Убейте эти куски дерьма".
Позднее Катаи извинился за поступок жены, назвав всю эту ситуацию ошибкой его семьи и взял на себя полную ответственность.
Напомним, в Америке и многих странах Европы сейчас проходят демонстрации с требованиями расследовать обстоятельства гибели Адама Траоре, который умер в парижской тюрьме в 2016 году, а также Джорджа Флойда, которого убил американский полицейский 25 мая 2020 года.
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