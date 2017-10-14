"Генчлербирлиги" – "Бешикташ" - 2:1 (обзор)

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"Генчлербирлиги" – "Бешикташ" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура чемпионата Турции между "Генчлербирлиги" и "Бешикташем".

Не пропустите: "Бешикташ" в гостях проиграл "Генчлербирлиги". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 7 19
2 Бешикташ 8 14
3 Кайсериспор 8 14
4 Гёзтепе АС Измир 7 13
5 Истанбул ББ 7 13
6 Акхисар Беледийе ГС 7 13
7 Фенербахче 7 11
8 Аланьяспор 7 10
9 Трабзонспор 7 9
10 Бурсаспор 7 9
11 Сивасспор 7 9
12 Малатия Беледийеспор 7 8
13 Карабюкспор 8 8
14 Касимпаса 7 8
15 Коньяспор 7 7
16 Генчлербирлиги 8 7
17 Антальяспор 7 6
18 Османлыспор 7 4
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