"Генчлербирлиги" – "Галатасарай" - 1:0 (обзор)

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"Генчлербирлиги" – "Галатасарай" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата Турции между "Генчлербирлиги" и "Галатасараем".

Не пропустите: "Галатасарай" сенсационно проиграл "Генчлербирлиги". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 28 59
2 Галатасарай 28 57
3 Бешикташ 28 56
4 Фенербахче 28 54
5 Трабзонспор 28 45
6 Кайсериспор 28 41
7 Сивасспор 28 41
8 Гёзтепе АС Измир 28 40
9 Касимпаса 28 37
10 Малатия Беледийеспор 28 37
11 Акхисар Беледийе ГС 28 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 28 33
14 Аланьяспор 28 31
15 Генчлербирлиги 28 30
16 Коньяспор 28 28
17 Османлыспор 28 28
18 Карабюкспор 28 12
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