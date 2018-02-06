Гендир "Ахмата": "Ведем постоянный диалог с "Зенитом", но Швец останется в нами до лета"

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Гендир "Ахмата": "Ведем постоянный диалог с "Зенитом", но Швец останется в нами до лета"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что грозненцы отказали "Зениту" в трансфере полузащитника Антона Швеца

"Наша позиция не изменилась. До лета Швец останется игроком "Ахмата". Мы еще в первый раз объяснили "Зениту" свою позицию, но в целом с ними идет постоянный диалог", - приводят слова Айдамирова российские СМИ.

В этом сезоне 24-летний Швец провел 15 матчей в чемпионате России и забил 3 мяча. 

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