Гендир "Атлетико": "Коке уже имел предварительное соглашение с "Реалом"

Генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин рассказал о деталях подписания его клубом полузащитника Коке.

" Одно из подписаний, которым я больше всего горжусь, - это Коке. Работа по его подписанию велась в то время, когда он уже имел предварительное соглашение с " Реалом ". Мне пришлось переговорить со многими людьми, чтобы отменить эту сделку. Тогда Коке было что-то около 12-ьт лет ", - цитирует одного из руководителей "матрасников" El Mudo Deportivo.

Напомним, хавбек "Атлетико" может перебраться в АПЛ. | soccernews.ru