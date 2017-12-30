Гендир "Атлетико": "Коке уже имел предварительное соглашение с "Реалом"

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Гендир "Атлетико": "Коке уже имел предварительное соглашение с "Реалом"Генеральный директор мадридского "АтлетикоМигель Анхель Хиль Марин рассказал о деталях подписания его клубом полузащитника Коке.

"Одно из подписаний, которым я больше всего горжусь, - это Коке. Работа по его подписанию велась в то время, когда он уже имел предварительное соглашение с "Реалом". Мне пришлось переговорить со многими людьми, чтобы отменить эту сделку. Тогда Коке было что-то около 12-ьт лет", - цитирует одного из руководителей "матрасников" El Mudo Deportivo.

Напомним, хавбек "Атлетико" может перебраться в АПЛ. | soccernews.ru

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