Гендир "Атлетико": "Сделаем все, чтобы Гризманн остался в клубе и на следующий сезон"

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Гендир "Атлетико": "Сделаем все, чтобы Гризманн остался в клубе и на следующий сезон"Генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба ведущего форварда команды Антуана Гризманна.

"Мы предприняли усилия прошлым летом, которые выходили далеко за пределы реальных возможностей клуба, чтобы он остался, и мы сделаем это снова в июне. Он не может уйти до следующего лета... "Атлетико" не хочет продавать его ни сейчас, ни следующим летом. Для нас он - очень важный игрок, который сильно вырос с нами, и мы тоже выросли вместе с ним. Наше намерение состоит в том, чтобы продолжать расти вместе, и я бы хотел, чтобы он продолжил свой прогресс с нами", - цитирует одного из руководителей "матрасников" le10sport.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" отказался от идеи покупки Гризманна. | soccernews.ru

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