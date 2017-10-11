Гендир "Барселоны": "Клуб готов подписать Коутиньо в январе"

Генеральный директор каталонской "Барселоны" Оскар Грау заявил о готовности своего клуба подписать уже в январе полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

" Мы готовы подписать Коутиньо или любого другого игрока по запросу технического персонала в зимнее трансферное окно. Мы хотим иметь самую конкурентоспособную команду. Клуб будет иметь стабильность, мы не хотим допустить потерь", - приводит слова Грау sport.es.

Напомним, Парехо намерен перебраться в "Барселону". | soccernews.ru