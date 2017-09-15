Гендир ЦСКА: "Еременко вполне может вернуться в команду"
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о бывшем полузащитнике команды Романе Еременко, с которым клуб расторг контракт из-за его дисквалификации за употребление кокаина.
"Мы никогда не ставили на Роме крест по причине имиджевых потерь. Каждый может оступиться, и мы до последнего его поддерживали. Другой вопрос - сможет ли он вернуться на прежний уровень после дисквалификации. Если желание будет обоюдным, его возвращение вполне может произойти", - цитирует Бабаева чемпионат.com.
Напомним, Бабаев высказался о несостоявшихся трансферах своего клуба. | soccernews.ru
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