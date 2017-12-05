Гендир ЦСКА: "Матч со "Спартаком" важнее, чем с "Манчестер Юнайтед"

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Гендир ЦСКА: "Матч со "Спартаком" важнее, чем с "Манчестер Юнайтед"Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил важность двух следующих игр для своей команды - против английского "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов и против "Спартака" в Премьер-Лиге.

"Сложно сравнивать. И то и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со "Спартаком", конечно, представляется более важным со всех точек зрения. И с учетом турнирной таблицы мы видим, какая там плотность наверху - команды находятся практически в очковом диапазоне. Кроме того в Манчестере не все зависит от нас - и итог параллельного матча будет влиять. Команда в любом случае выполнила задачу-минимум", - цитирует Бабаева Чемпионат.

Напомним, Бабаев опроверг информацию о продаже ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии
Евгений

Николаев рассудит Спартак и ЦСКА. Так Николаев это КРЕАТУРА Федуна и когда надо ЗАСУДИТЬ ЦСКА - Николаева всегда и назначают - не забесплатно! Кое-кто на этом очень хорошо зарабатывает, а Федун ЩЕДРО и стабильно ПЛАТИТ! Кто платит, тот и заказывает Николаева и назначает его на игру, а Будогосский только автоматом ШТАМПУЕТ назначение! Когда это безобразие прекратится! Николаеву пора заканчивать со скандалами, но видно всё ему мало, потому что есть ЦСКА и их надо ЗАСУЖИВАТЬ и на этом можно хорошо ЗАРАБОТАТЬ и неплохие деньги, которые не снились Николаеву даже в самом кошмарном сне! Николаев вам гарантирует ЛИПОВЫЕ пенали в ворота ЦСКА и удаления игроков армейцев, согласно ЦЕНЫ вопроса! Николаев вообще ПОДЛО судит и из подтишка! Без совести и морали! А что ему совесть, а что Николаеву мораль! Его карман ему же и дороже, а футбол, как средство НЕПРАВЕДНОГО обогащения!!! Очень печально, что такие арбитры работают нашем в футболе, а кто их ПОКРЫВАЕТ и кто их КРЫШУЕТ всем известно! А Будогосский самый СКАНДАЛЬНЫЙ руководитель за всё время нашего футбола! Только ПОЗОРИТ весь наш футбол и наше судейство!

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Пьянь

О, Женек-еблан вернулся! Где пропадал, дурачок?

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Flamenco

похоже кучерявый перебрал

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