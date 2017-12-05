Гендир ЦСКА: "Матч со "Спартаком" важнее, чем с "Манчестер Юнайтед"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил важность двух следующих игр для своей команды - против английского "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов и против "Спартака" в Премьер-Лиге.

"Сложно сравнивать. И то и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со "Спартаком", конечно, представляется более важным со всех точек зрения. И с учетом турнирной таблицы мы видим, какая там плотность наверху - команды находятся практически в очковом диапазоне. Кроме того в Манчестере не все зависит от нас - и итог параллельного матча будет влиять. Команда в любом случае выполнила задачу-минимум", - цитирует Бабаева Чемпионат.

Напомним, Бабаев опроверг информацию о продаже ЦСКА. | soccernews.ru