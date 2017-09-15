Гендир ЦСКА: "Получали предложение по Головину от английского топ-клуба"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе, который проявляли к полузащитнику армейцев Александру Головину европейские клубы.

"По Головину предложения были. Из Англии в том числе один топ-клуб. Но мы вместе с Сашей посчитали, что это преждевременно. Кроме этого, предложенные условия, на наш взгляд, были существенно ниже рыночных. По-моему, сам Саша согласился и воспринял все адекватно. Саша находится в самом начале своей карьеры, и если он продолжит играть так, как сейчас, то предложения еще поступят... Допускаю, что переход может случиться уже летом следующего года", - цитирует Бабаева чемпионат.com.

Напомним, "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" интересуются форвардом ЦСКА. | soccernews.ru