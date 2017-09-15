Гендир ЦСКА: "Предпринимали попытки вернуть в команду Мусу, Думбию и Вагнера Лава"

Теги цска москвасейду думбияахмед мусавагнер лав

Гендир ЦСКА: "Предпринимали попытки вернуть в команду Мусу, Думбию и Вагнера Лава"Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о несостоявшихся трансферах своего клуба в летнее трансферное окно.

"Информация о том, что ЦСКА пытался вернуть Мусу - правильная. Мы общались с Ахмедом, но такие финты не могут удаваться постоянно... Также рассматривали варианты с возвращением Вагнера и Думбия, общались с агентами ребят", - приводит слова Бабаева чемпионат.com.

Напомним, Бабаев высказался об интересе европейских клубов в Головину. | soccernews.ru

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