Гендир "Динамо": "На Ташаева есть серьезный спрос"

Теги динамо москваалександр ташаев

Гендир "Динамо": "На Ташаева есть серьезный спрос"Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров рассказал о ситуации с будущим полузащитника своей команды Александра Ташаева.

"Понятно, что спрос на Ташаева есть, и, исходя из его небольших отступных, весьма серьезный. В данной ситуации многое будет зависеть от самого игрока. "Динамо" в свою очередь хочет сохранить футболиста в клубе", - приводит слова гендира "бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, "Спартак" подписал французского защитника. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов