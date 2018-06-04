Гендир "Динамо": "На Ташаева есть серьезный спрос"

Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров рассказал о ситуации с будущим полузащитника своей команды Александра Ташаева.

"Понятно, что спрос на Ташаева есть, и, исходя из его небольших отступных, весьма серьезный. В данной ситуации многое будет зависеть от самого игрока. "Динамо" в свою очередь хочет сохранить футболиста в клубе", - приводит слова гендира "бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, "Спартак" подписал французского защитника. | soccernews.ru